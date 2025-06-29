بعد توديعه للكأس الذهبية| رينارد: لم نظهر بالشكل المطلوب وأتحمّل المسؤولية

البلاد (جدة)
أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي أن الأخضر لم يظهر بالمستوى المنتظر أمام المكسيك، في ربع نهائي الكأس الذهبية، مشددًا على تحمله المسؤولية.
وأُقصي المنتخب السعودي من ربع نهائي الكأس الذهبية بعد هزيمته أمام المنتخب المكسيكي (2-0).
وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة أمام المكسيك: “في الحقيقة، لم نقدم أداءً جيداً، لا يجب أن نكذب على أنفسنا، وأتحمل المسؤولية في ذلك”.
وتابع: “المنتخب المكسيكي لم يلعب المستوى المعروف عنه، ولم ننجح في خلف أي فرصة، كما أننا لم نكن في يومنا، يجب أن نتحلى بالواقعية”.
ووعد رينارد بأن فريقه سيكون جاهزاً لمواجهتي الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم: “المنافسة على الصعيد الآسيوي مختلفة.. سنكون جاهزين في أكتوبر”.
وواصل: “يجب أن نكون أفضل من الناحية الهجومية عمَّا ظهرنا به في هذه البطولة.. يجب أن نتطور أكثر، والأمر الإيجابي هو مشاركة بعض اللاعبين، وحصولهم على دقائق أكثر مما ينالوه مع أنديتهم”.
وقارن رينارد بين ولايتيه الأولى والثانية مع المنتخب السعودي: “الفرق هو النتائج.. في الفترة الأولى فزنا بجميع المباريات تقريباً.. كما أن كل اللاعبين كانوا أساسيين عكس الآن.. لا تقلقوا نحن نعمل بجد مع جيل جديد من اللاعبين، سوف نتحسن”.
🎙 الفرنسي هيرفي رينارد مدرب #المنتخب_السعودي ردا على سؤال «الرياضية» عن وجود فرق بين فترته الأولى والثانية مع الأخضر؟
• من ناحية الفرق بين النتائج بلا شك.. التصفيات الماضية فزنا في جميع المباريات باستثناء مواجهة اليابان.
• من 12 لاعبا شاركوا بشكل أساسي في كأس العالم… pic.twitter.com/KFeNCzpIZ5
— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) June 29, 2025