بعد توديعه للكأس الذهبية| رينارد: لم نظهر بالشكل المطلوب وأتحمّل المسؤولية

🎙 الفرنسي هيرفي رينارد مدرب #المنتخب_السعودي ردا على سؤال «الرياضية» عن وجود فرق بين فترته الأولى والثانية مع الأخضر؟

• من ناحية الفرق بين النتائج بلا شك.. التصفيات الماضية فزنا في جميع المباريات باستثناء مواجهة اليابان.

•⁠ ⁠من 12 لاعبا شاركوا بشكل أساسي في كأس العالم… pic.twitter.com/KFeNCzpIZ5

— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) June 29, 2025