الأخضر يخسر أمام المكسيك ويودع كأس الكونكاكاف الذهبية

البلاد (جدة)
ودع الأخضر السعودي بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 من دور ربع النهائي، بعدما خسر بصعوبة أمام منتخب المكسيك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الأحد، على ملعب جامعة فينيكس بالولايات المتحدة.
ورغم الأداء القوي في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، إلا أن المنتخب المكسيكي كثف من ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، ونجح في خطف هدف التقدم عند الدقيقة 49 بواسطة ألكسيس فيجا.
وعند الدقيقة 81، أنهى منتخب المكسيك آمال الأخضر في العودة بتسجيل الهدف الثاني الذي جاء بمساعدة النيران الصديقة بعدما اصطدمت كرة عرضية برأس مادو ودخلت مرمى منتخبنا عن طريق الخطأ.
بهذه النتيجة، يتوقف مشوار الأخضر في مشاركته الأولى تاريخيًا في بطولة الكونكاكاف الذهبية عند دور ربع النهائي.
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