اختتام منافسات الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025

هاني البشر (الرياض)

اختتمت مساء أمس السبت منافسات الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة، والتي أقيمت في عقبة المحمدية بالشفا، بإشراف وزارة الرياضة، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والممكن الرقمي شركة STC، ونادي منظمي السباقات السعودي.

شهدت الجولة الأولى مشاركة 65 متسابقًا، تم تصنيفهم إلى 11 فئة، مما أضفى طابعًا متنوعًا، وزاد من حدة التنافس بين المشاركين، وفي نهاية السباق تمكن فيصل القباني من تسجيل أسرع زمن، ليتوج بالمركز الأول في الترتيب العام بعد إنهائه السباق بزمن بلغ دقيقة واحدة، و44 ثانية، و344 جزءًا من الثانية، وجاء في المركز الثاني مأمون القباني بزمن دقيقة واحدة، و45 ثانية، و673 جزءًا من الثانية، فيما تمكن جان لحود من تسجيل ثالث أسرع زمن، وهو دقيقة واحدة، و46 ثانية، و572 جزءًا من الثانية.

وفي فئة Class 1 حقق فيصل القباني المركز الأول بزمن بلغ دقيقة واحدة،44 ثانية، و344 جزءًا من الثانية، تلاه في المركز الثاني مأمون القباني، فيما حجز أمير النجار المركز الثالث، أما فئة Class 2a فقد حقق فيها السائق جان لحود، المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و46 ثانية، و572 جزءًا من الثانية، وجاء الوليد زكي، في المركز الثاني، فيما حل عاطف فلاته في المركز الثالث، وفي فئة Class 2b تمكن ربيع الأعور من تحقيق المركز الأول بزمن بلغ دقيقة واحدة، و53 ثانية، و525 جزءًا من الثانية، تلاه وائل مصطفى، وأحمد القايدي في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي فئة Class 3a جاء إبراهيم الشريدة في الصدارة بزمن دقيقة واحدة، و53 ثانية، و996 جزءًا من الثانية، فيما حجز سلطان حمدي المركز الثاني، وجاء حازم الدباغ في المركز الثالث، أما فئة Class 3b فقد تصدرها رياض بطل بزمن دقيقة واحدة، و58 ثانية، و741 جزءًا من الثانية، وجاء سلطان كايلو في المركز الثاني، ثم حازم الحربي في المركز الثالث، وفي فئة Class 4a حل عبدالله الخريجي في المركز الأول، بزمن يقدر بدقيقتين، و915 جزءًا من الثانية، وجاءت المتسابقة جاله آل غالب في المركز الثاني، ثم هشام البديع في المركز الثالث، وفي فئة Class 4b جاء أبي وائل ظفر في الصدارة بزمن يقدر بدقيقتين، و11 ثانية، و447 جزءًا من الثانية، وجاء علي الخضير في المركز الثاني، وأحمد كايلو في المركز الثالث.

وفي فئة Class 5a استطاع عبدالعزيز الفضيلي من انتزاع المركز الأول بعد وصوله أولًا بزمن يقدر بدقيقتين، و08 ثواني، و636 جزءًا من الثانية، وجاءت في المركز الثاني إيناس عبطيني، فيما حجز محمد عبدالغفار المركز الثالث، أما في فئة Class 5b فقد جاء حاتم الحازمي في المركز الأول بزمن يقدر بدقيقتين، و12 ثانية، و424 جزءًا من الثانية، فيما جاء عمر الديني، ومشاعل الهويش في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي فئة Category2 SS حقق عبدالعزيز الرميح المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و55 ثانية، و944 جزءًا من الثانية، وفي فئة Category2 SC تصدر سعيد الموري المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و58 ثانية، و010 أجزاء من الثانية، وجاء طلال العاصمي في المركز الثاني، وعبدالله العمري في المركز الثالث.

وبعد نهاية السباق أعرب نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأستاذ محمد مدني عن سعادته بنجاح الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة، مشيدًا بما حققه السائق السعودي من تطور ملحوظ، واحترافية عالية، والالتزام بأعلى معاير السلامة والأمان.

وأضاف مدني: حرصنا في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على إطلاق بطولات تقام وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما يتيح للمواهب السعودية فرصة حقيقية للظهور، وإبراز مواهبهم، وصقل مهاراتهم، للمنافسة على أعلى المستويات، وتمثيل المملكة خير تمثيل.

واختتم تصريحه بتقديم الشكر والتقدير لجميع الجهات الحكومية المشاركة، والشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والممكن الرقمي شركة STC، ولنادي منظمي السباقات السعودي على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذا الحدث الرياضي المميز.

الجدير بالذكر إن بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة تتألف من ثلاث جولات، تقام جميعها في عقبة المحمدية في الشفا، وستنطلق الجولة الثانية من البطولة خلال الفترة من 18 – 19 يوليو المقبل، فيما تختتم منافسات البطولة بانطلاق الجولة الثالثة والأخيرة، خلال الفترة من 7 – 9 أغسطس المقبل، وتعد هذه البطولة خطوة مهمة في مسار ترسيخ ثقافة رياضة المحركات داخل المملكة، كما تسهم في تحفيز المواهب السعودية الواعدة على خوض غمار هذه الرياضة.