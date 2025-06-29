أكدت أهمية التحقق من صلاحية السيارة.. المرور: ضبط”2027″ مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة  

البلاد (الرياض)

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة “2027” مركبة خالفت الأنظمة المرورية، بعد أن أوقفها أصحابها في المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك ضمن الجهود الميدانية المستمرة، التي تبذلها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ورفع مستوى الالتزام بقواعد وأنظمة السير، بما فيها حماية حقوق ذوي الإعاقة في استخدام المواقف المخصصة لهم.

كما شددت على أهمية احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المرافق والخدمات المخصصة لهم، مؤكدة أن التعدي على هذه المواقف يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة وفقًا لنظام المرور. ودعت الإدارة العامة للمرور جميع السائقين إلى الالتزام بالأنظمة المرورية، وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة لفئات معينة من المجتمع، مشيرة إلى أن حملاتها الرقابية ستتواصل لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

إلى ذلك دعت الإدارة العامة للمرور جميع السائقين إلى ضرورة فحص مركباتهم والتأكد من جاهزيتها قبل الانطلاق في أي رحلة، حرصًا على سلامتهم وسلامة مرافقيهم ومستخدمي الطريق، لاسيما خلال موسم السفر.وأكدت أهمية التحقق من صلاحية المركبة للسير، مشددةً على الالتزام بعدد من الإرشادات الأساسية، من أبرزها: فحص الإطارات والمكابح والمصابيح، والتأكد من وجود الإطار الاحتياطي وأدوات تغييره، بالإضافة إلى حقيبة الإسعافات الأولية. كما أوصت بأخذ قسط كافٍ من النوم قبل بدء الرحلة، وتخصيص وقت كافٍ للراحة خلال القيادة لتفادي الإجهاد والتعب.

وشددت على أهمية متابعة أحوال الطقس قبل التحرك، واستخدام خرائط الطرق لاختيار المسار الأنسب.

واختتمت الإدارة العامة للمرور تنبيهها بالتأكيد على أن “الوقاية تبدأ من الاستعداد الجيد”، مضيفةً: “سلامتك تهمنا”.