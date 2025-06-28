مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

البلاد (جدة)
اتضحت الخريطة الكاملة للدور ثمن النهائي بكأس العالم للأندية 2025 مع نهاية دور المجموعات.
وتأهلت فرق” بوتافوغو، وبالميراس وفلامنغو وفلومينينسي من البرازيل، وتشيلسي رفقة مانشستر سيتي من إنجلترا، وكذلك بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند من ألمانيا، ويوفنتوس وإنتر ميلان من إيطاليا، وإنتر ميامي الأميركي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي ومونتيري المكسيكي، واكتمل العقد بتأهل ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي ممثلاً وحيداً للعرب وآسيا.
وستسعى الأندية المتأهلة إلى مواصلة المشوار وصولاً إلى النهائي لنيل اللقب الأول بالصيغة الجديد، وأيضاً الحصول على الجائزة المالية الكبيرة.
مواعيد مباريات دور الـ 16 والقنوات الناقلة:
بالميراس – بوتافوغو: 28 يونيو 2025 بملعب لينكولن فاينانشال.. الساعة 19:00 بتوقيت السعودية.
بنفيكا – تشيلسي: 28 يونيو 2025 بملعب بنك أميركا على الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.
باريس سان جيرمان – إنتر ميامي: 29 يونيو 2025 بملعب مرسيدس بنز على الساعة 19:00 بتوقيت السعودية ومصر.
فلامنغو – بايرن ميونيخ: 29 يونيو 2025 بملعب هارد روك على الساعة 23:00 بتوقيت السعودية ومصر.
إنتر ميلان – فلومينينسي: 30 يونيو 2025 بملعب بنك أميركا على الساعة 22:00 بتوقيت السعودية.
مانشستر سيتي – الهلال: 1 يوليو 2025 بملعب كامبينغ ورلد على الساعة 04:00 صباحا بتوقيت السعودية.
ريال مدريد – يوفنتوس: 1 يوليو 2025 بملعب هارد روك على الساعة 22:00 بتوقيت السعودية.
بوروسيا دورتموند – مونتيري: 2 يوليو 2025 بملعب مرسيدس بنز على الساعة 04:00 صباحاً بتوقيت السعودية.
وستكون هذه المباريات منقولة على منصة DAZN كما تبث بعض المباريات على قنوات MBC.