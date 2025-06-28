عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة

هاني البشر (الرياض)

تشهد عقبة المحمدية بالشفا السبت 28 يونيو 2025م انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة، التي تقام بإشراف وزارة الرياضة، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والممكن الرقمي شركة STC، ونادي منظمي السباقات السعودي.

سيشارك في الجولة الأولى من هذه البطولة 65 متسابقًا من نخبة السائقين والسائقات في المملكة والمنطقة، تم توزيعهم على 11 فئة، وشهد اليوم الجمعة إجراءات التدقيق الإداري، والفحص الفني للمركبات المشاركة، إضافة إلى إقامة جلسة الإحاطة للسائقين المشاركين، كما أقيمت عصر اليوم الجمعة التجارب الحرة، استعدادًا لانطلاق منافسات الجولة الأولى يوم غد السبت، وسط متابعة من محبي رياضة المحركات.

ويتوقع أن تشهد هذه الجولة منافسة قوية بين المشاركين، في ظل التحديات التي تفرضها طبيعة السباق، فالبطولة هي سباق سرعة ضد الزمن، يقام على مسار جبلي يتكون في الغالب من تل أو هضبة، يتضمن منعطفات ضيقة وحادة، ومقاطع سريعة، وذلك في طرق عامة يتم إغلاقها مؤقتًا لتوفير بيئة آمنة للمشاركين

الجدير بالذكر إن بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة تتألف من ثلاث جولات، ستقام جميعها في عقبة المحمدية بالطائف، حيث ستنطلق الجولة الثانية من البطولة خلال الفترة من 18 – 19 يوليو المقبل، فيما تختتم المنافسات بالجولة الثالثة والأخيرة من 7 – 9 أغسطس 2025م. تأتي هذه البطولة في إطار جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتعزيز ثقافة رياضة المحركات داخل المملكة، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب المحلية للانخراط في هذا المجال.