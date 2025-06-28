رينارد: هدفنا الوصول للمونديال.. ومواجهة المكسيك صعبة

البلاد (جدة)
أكد هيرفى رينارد، المدير الفنى للمنتخب السعودي، صعوبة مواجهة منتخب المكسيك، المقرر إقامتها فجر الأحد، ضمن منافسات ربع النهائى لبطولة الكأس الذهبية.
وقال رينارد، فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: “مباراة الغد ليست سهلة أمام منتخب قوي مثل المنتخب المكسيكي. قلت إن المكسيك فريق قوي جدًا؛ لأنهم بالفعل في مستوى جيد جدًا للمنافسة الدولية، لقد فازوا باللقب الأخير في البطولة الدولية، وفازوا باللقب الأخير في الكأس الذهبية”.
وأضاف:” إنهم خطيرون جدًا في الكرات الثابتة، لديهم روح رائعة، روح فريق عالية، كان من المدهش رؤية كيف لا يستسلم اللاعبون أبدًا، ويقاتلون دائمًا من أجل الفريق”.
وتابع: “ذكرت أن التأهل هو الهدف الأول، وليس النهائي وليس من المنطقي القدوم للبطولة والقول إنك ستحققها، قسمت البطولة لمراحل والآن نأخذها خطوة بخطوة، ومنافسة مختلفة ندخل فيها مرحلة بمرحلة”.
وواصل مدرب منتخبنا الوطني هيرفي رينارد: أحب التحديات وأنا هنا أتحمل المسؤولية الكاملة وأعرف حجم التحدي الذي نمر به والأولوية هي بلوغ كأس العالم 2026.
وقد حسم المنتخب السعودي تأهله للدور ربع النهائى من بطولة الكأس الذهبية 2025، بعدما تعادل مع نظيره ترينيداد وتوباجو، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت على ملعب “أليجنت” فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية، فى ختام منافسات دور المجموعات.
واحتل “الأخضر” المركز الثاني فى المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، خلف منتخب الولايات المتحدة المتصدر بـ9 نقاط.
وتُعد هذه المشاركة الأولى للسعودية في بطولة الكأس الذهبية، بعد تلقيها دعوة رسمية من اتحاد كونكاكاف.
مدرب منتخبنا الوطني هيرفي رينارد: أحب التحديات وأنا هنا أتحمل المسؤولية الكاملة وأعرف حجم التحدي الذي نمر به والأولوية هي بلوغ كأس العالم 2026 #السعودية_المكسيك | #كأس_الذهبية2025 #GoldCup2025 | #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/VD9cz1OM8Q
— الإخبارية – رياضة (@alekhbariyaSPO) June 27, 2025