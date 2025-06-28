الرياضة رونالد يتواصل مع جيسوس لإقناعه بقيادة النصر

البلاد (الرياض)

أكدت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، قد تواصل خلال الساعات الماضية مع مواطنه المدرب خورخي جيسوس، لإقناعه بقيادة الفريق النصراوي فنيًا في الموسم المقبل. وأوضحت أن جيسوس قد أخبر النصر بموافقته على تدريب الفريق بشكل مبدئي، لكن المفاوضات جارية لمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي على كافة التفاصيل. وأضافت أن المناقشات بين الطرفين تسير في الاتجاه الصحيح، حيث أصبح المدرب صاحب الـ 70 عامًا على أعتاب خلافة ستيفانو بيولي مدرب النصر السابق. وكان جيسوس حرًا منذ مايو الماضي، بعد رحيله عن قيادة نادي الهلال، عقب تراجع نتائج الفريق في نهاية الموسم المنقضي.