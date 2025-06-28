رونالدو: الدوري السعودي من الأقوى بالعالم وستنظم أجمل مونديال

في اللقاء الخاص لقائد #النصر كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده 🎙️

مؤمن بأن كأس العالم في السعودية سيكون أجمل كأس عالم في التاريخ 🇸🇦

ومؤمن أننا حاليًا ضمن أفضل 5 دوريات في العالم 🌏 pic.twitter.com/6rrBddlDJi

— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 28, 2025