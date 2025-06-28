رونالدو: الدوري السعودي من الأقوى بالعالم وستنظم أجمل مونديال

البلاد (جدة)
اعتبر كريستيانو رونالدو نجم النصر، أن الدوري السعودي من “أفضل 5 دوريات بالعالم”، معرباً عن ثقته بأن المملكة ستنظم “أجمل كأس عالم في التاريخ” عام 2034.
جاء ذلك خلال حديث مع وسائل إعلام النصر، بعد تمديد عقده حتى عام 2027.
وقال رونالدو: “طبعاً لا يزال الدوري يتطوّر، ولكنني مؤمن أننا حالياً ضمن أفضل 5 دوريات بالعالم”.
وأضاف:” لكنني لا زلت أؤمن أننا سوف نستمر بالتطوّر ونملك الوقت. وقد رأى العالم أن هذا الدوري يتطوّر باستمرار، في آخر سنتين ونصف”.
وتابع:” أنا سعيد لأنني أعلم أن الدوري هنا تنافسي للغاية. فقط الأشخاص الذين لم يلعبوا في السعودية أو لا يفهمون شيئاً عن كرة القدم، يقولون: إنه ليس من أفضل الدوريات بالعالم”.
وواصل النجم البرتغالي: “لكنني أؤمن بذلك وأثق بما أقوله 100%. والذين يلعبون في هذا الدوري يعرفون ما أتحدث عنه. ولذلك أردت البقاء، لأنني أؤمن بالمشروع، ليس فقط للسنتين القادمتين، ولكن حتى 2034، وهو الهدف عندما تستضيف السعودية كأس العالم، والذي أؤمن أيضاً بأنه سيكون أجمل كأس عالم في التاريخ”.
وختم:” لذلك أنا سعيد، سنتان إضافيتان، أريد أن أقاتل أمام أفضل الفرق في السعودية للفوز بالدوري، ونشاهد في نهاية اليوم من هو الأفضل”.
في اللقاء الخاص لقائد #النصر كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده 🎙️
مؤمن بأن كأس العالم في السعودية سيكون أجمل كأس عالم في التاريخ 🇸🇦
ومؤمن أننا حاليًا ضمن أفضل 5 دوريات في العالم 🌏 pic.twitter.com/6rrBddlDJi
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 28, 2025