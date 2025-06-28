بالميراس يعبر بوتافوغو إلى ربع نهائي مونديال الأندية

البلاد (جدة) أحرز باولينيو هدفاً ليقود بالميراس البرازيلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بفوزه 1-0 على مواطنه فريق بوتافوغو بعد وقت إضافي اليوم السبت. حسمت دكة البدلاء الفوز لصالح بالميراس، حيث جاء الهدف بعد دقائق من مشاركة باولينيو من على الدكة، حيث انطلق إلى داخل منطقة الجزاء، ومر من أحد مدافع بوتافوغو في الدقيقة العاشرة من الوقت الإضافي الأول، ليسدد باولينيو كرة منخفضة اصطدمت في قدم ألكسندر باربوزا مدافع بوتافوغو، لتبتعد عن متناول الحارس جون فيكتور، وتستقر في الشباك. وتخلى بوتافوغو بطل كوبا ليبرتادوريس عن حذره الدفاعي، وانطلق للهجوم في محاولة للتعويض، لكن الفريق البرازيلي فشل في تهديد مرمى منافسه المحلي. وأنهى بالميراس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه غوستافو غوميز؛ لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 116. وصعد بالميراس إلى الدور ربع النهائي؛ حيث سيواجه الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي التي ستقام في وقت لاحق من اليوم. ويلعب بالميراس في الدور ربع النهائي في فيلادلفيا يوم الجمعة المقبل.