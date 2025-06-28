الرياضة الإصابة تمنع الدوسري من مواجهة مانشستر سيتي

محمد الجليحي (الرياض)

افادت مصادر “البلاد” عدم تمكن النجم سالم الدوسري من مشاركة زملائه في مواجهة مانشستر سيتي، ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيخضع لأشعة الرنين لتقدير الفترة العلاجية له. وشارك سالم في مواجهة باتوشكا المكسيكي وهو يعاني من هذه الإصابة، التي تفاقمت بعد الالتحامات القوية مع لاعبي الفريق المكسيكي. وسجل سالم هدف التقدم لصالح الهلال، وقبل نهاية اللقاء أضاف البرازيلي ليوناردو الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز هلالي ليتأهل لدور الستة عشر.

وبهذا الهدف، بات سالم الدوسري أكثر لاعب عربي تسجيلًا في بطولات كأس العالم للأندية بخمسة أهداف.