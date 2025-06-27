صعود النفط وهبوط الذهب بنحو 1%

البلاد (جدة)

صعدت أسعار النفط اليوم (الجمعة)، لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ مارس 2023؛ إذ تلاشت علاوات المخاطر مع انحسار المخاوف حيال اضطراب كبير في الإمدادات بصمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتاً، أو 0.52%، إلى 68.08 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً، أو 0.61%، إلى 65.64 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان القياسيان للانخفاض بنحو 12% خلال الأسبوع‭ ‬ويعودان الآن إلى المستويات التي كانا عليها قبل أن تشعل إسرائيل الصراع بإطلاق صواريخ على أهداف عسكرية ونووية إيرانية في 13 يونيو الجاري.

ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 67 دولاراً للبرميل هذا العام و60 دولاراً للبرميل في العام المقبل، مع رفع كل توقع بدولارين بعد وضع علاوة المخاطر الجيوسياسية في الاعتبار.

في سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب اليوم، متجهة نحو تكبد ثاني خسارة أسبوعية مع تأثر الأسعار بارتفاع طفيف في الدولار ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية؛ بحثاً عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 3296.89 دولار للأوقية، وذلك بعدما تراجع سعر المعدن الأصفر 1.7% هذا الأسبوع، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3325.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.8 % إلى 1391.28 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في نحو 11 عاماً، في حين زاد البلاديوم 1.4 % مسجلاً أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024 عند 1147.78 دولار.