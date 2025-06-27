تعرف على موعد مواجهة الهلال ومانشستر سيتي في ثمن المونديال

البلاد (جدة)

ضرب الهلال السعودي موعدًا ناريًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

تصدر سيتي المجموعة السابعة، بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، فيما احتل الهلال المركز الثاني في المجموعة الثامنة.

وحقق الهلال فوزاً وتعادلين في المجموعة الثامنة، وحصد 4 ملايين دولار نظير هذه النتائج.

ويخوض الهلال منافسات الدور ثمن النهائي كممثل وحيد عن الكرة العربية والقارة الآسيوية.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع مانشستر سيتي على ملعب كامبينغ ورلد بمدينة أورلاندو، فجر الأربعاء 1 يوليو 2025، وتنطلق الساعة 04:00 بتوقيت السعودية.

وستُبثّ المباراة على منصة DAZN وقناة “MBC” مصر.