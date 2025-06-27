الرياضة

تعرف على موعد مواجهة الهلال ومانشستر سيتي في ثمن المونديال

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1447 هـ      27 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)
ضرب الهلال السعودي موعدًا ناريًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

تصدر سيتي المجموعة السابعة، بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، فيما احتل الهلال المركز الثاني في المجموعة الثامنة.

 

وحقق الهلال فوزاً وتعادلين في المجموعة الثامنة، وحصد 4 ملايين دولار نظير هذه النتائج.

ويخوض الهلال منافسات الدور ثمن النهائي كممثل وحيد عن الكرة العربية والقارة الآسيوية.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع مانشستر سيتي على ملعب كامبينغ ورلد بمدينة أورلاندو، فجر الأربعاء 1 يوليو 2025، وتنطلق الساعة 04:00 بتوقيت السعودية.

 

وستُبثّ المباراة على منصة DAZN وقناة “MBC” مصر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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