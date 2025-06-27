ترقب لمستقبل” كيسيه” مع الأهلي بعد رحيل كونجرتون

الرياضةترقب لمستقبل” كيسيه” مع الأهلي بعد رحيل كونجرتون صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1447 هـ 27 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (خاص) كشفت مصادر خاصة لـ”البلاد” أن المدير الرياضي المقال من النادي الأهلي لي كونجرتون، كان ينوي إنهاء عقد اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه، بل أكدت ذات المصادر أن لي طلب من كيسيه البحث عن ناد للانتقال له الموسم المقبل، وأبلغه أنه لن يكون ضمن خيارات الفريق الموسم القادم. وأن لدى النادي توجهًا للتجديد في دماء الفريق بلاعبين أصغر سنًا، لديهم طموح وشغف أكبر؛ حيث كان لي يرى أن مستوى كيسيه هذا الموسم ليس كالذي سبقه، وتحديدًا بعد عودته من المشاركة في بطولة أفريقيا التي توج بها مع منتخب بلاده، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم.. ماهو مصير كيسيه بعد رحيل لي؟