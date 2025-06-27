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بدء مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية
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بدء مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1447 هـ      27 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

كشفت المديرية العامة للجوازات عن البدء بتنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية خلال 30 يومًا، اعتبارًا من اليوم، بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظامًا.

وأوضحت الجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، بالتقديم عبر خدمة تواصل في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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