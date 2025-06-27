بدء مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية

البلاد (جدة) كشفت المديرية العامة للجوازات عن البدء بتنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية خلال 30 يومًا، اعتبارًا من اليوم، بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظامًا. وأوضحت الجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، بالتقديم عبر خدمة تواصل في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر”.