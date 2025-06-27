بدء مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية

كشفت المديرية العامة للجوازات عن البدء بتنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية خلال 30 يومًا، اعتبارًا من اليوم، بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظامًا.
وأوضحت الجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، بالتقديم عبر خدمة تواصل في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م