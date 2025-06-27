الرياضة

الهلال يعبر باتشوكا ويتأهل لثمن نهائي مونديال الأندية

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1447 هـ      27 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حفظ فريق الهلال السعودي ماء وجه الفرق العربية في كأس العالم للأندية، بتأهله إلى الدور ثمن النهائي، بعد الفوز على باتشوكا المكسيكي 2-0، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

استفاد الزعيم من فوز ريال مدريد على رد بول سالزبورغ 3-0، ليحسم المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط، خلف ريال الأول بـ7 نقاط.

 

ويلتقي الهلال في الدور ثمن النهائي مع مانشستر سيتي متصدر المجموعة السابعة، على أن يواجه ريال نظيره يوفنتوس في قمة أوروبية كبيرة.

أحرز سالم الدوسري الهدف الأول للهلال في الدقيقة 22.

وأهدر لاعبو الهلال العديد من الفرص لقتل المباراة؛ أبرزها انفراد ماركوس ليوناردو في الدقيقة 85، قبل أن يعوض فرصته المحققة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت محتسب بدل الضائع.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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