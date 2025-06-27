الهلال يعبر باتشوكا ويتأهل لثمن نهائي مونديال الأندية

البلاد (جدة)
حفظ فريق الهلال السعودي ماء وجه الفرق العربية في كأس العالم للأندية، بتأهله إلى الدور ثمن النهائي، بعد الفوز على باتشوكا المكسيكي 2-0، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.
استفاد الزعيم من فوز ريال مدريد على رد بول سالزبورغ 3-0، ليحسم المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط، خلف ريال الأول بـ7 نقاط.
ويلتقي الهلال في الدور ثمن النهائي مع مانشستر سيتي متصدر المجموعة السابعة، على أن يواجه ريال نظيره يوفنتوس في قمة أوروبية كبيرة.
أحرز سالم الدوسري الهدف الأول للهلال في الدقيقة 22.
وأهدر لاعبو الهلال العديد من الفرص لقتل المباراة؛ أبرزها انفراد ماركوس ليوناردو في الدقيقة 85، قبل أن يعوض فرصته المحققة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت محتسب بدل الضائع.
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— DAZN Football (@DAZNFootball) June 27, 2025
ليوناردو يؤكد تأهل الهلال بهدف من مهارة رائعة 👏💙
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— DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 27, 2025