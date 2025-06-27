الرياضة الأخضر يواجه المكسيك في ربع نهائي الكأس الذهبية

البلاد (جدة)

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره المكسيكي، عند الساعة الخامسة والربع صباح الأحد بتوقيت المملكة (السبت 10:15 مساءً بتوقيت أريزونا)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، وذلك على ملعب “ستيت فارم” في مدينة غلينديل بولاية أريزونا الأميركية. وتأهل الأخضر إلى هذا الدور بعد أن حلّ في المركز الثاني ضمن مجموعته الرابعة، إثر فوزه على هايتي بهدف دون مقابل، وتعادله مع ترينيداد وتوباغو (1-1)، وخسارته من الولايات المتحدة بهدف دون رد، ليحصد أربع نقاط ضمنت له التأهل إلى الأدوار الإقصائية في أول مشاركة رسمية في البطولة. من جهته، تصدّر المنتخب المكسيكي المجموعة الأولى بسبع نقاط، بعد فوزه على جامايكا وجوادلوب، وتعادله مع كوستاريكا، حيث يُعد من أبرز المرشحين للقب؛ كونه يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة. وتُعد هذه المباراة أول مواجهة رسمية بين المنتخبين في تاريخ بطولة الكأس الذهبية، فيما سبق أن التقيا وديًا، ورسميًا في مناسبات عدة؛ آخرها في مونديال 2022 بقطر.