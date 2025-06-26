متابعات وفاة أحد أفراد طاقم الخطوط السعودية خلال رحلة جوية

البلاد (جدة) نعت الخطوط الجوية السعودية، مدير المقصورة محسن الزهراني، الذي وافته المنية أثناء أداء عمله على متن رحلة، اليوم (الخميس)، إثر ظرف صحي مفاجئ. وأوضحت الشركة أن الوفاة حدثت عندما كان “الزهراني” على متن رحلة حملت الرقم SV119 كانت متجهة من جدة إلى لندن، مشيرة إلى أن زملاءه حاولوا مساعدته، إلا أنه تٌوفي قبل وصول الطائرة إلى مطار القاهرة. وأكدت أنه يجري في الوقت الحالي التنسيق مع سفارة المملكة في مصر، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، معربة عن خالص شكرها وتقديرها لجهود طاقم الرحلة، الذي تمكن من استكمالها بأقصى درجات المسؤولية في ظل الظرف الاستثنائي. وشددت “السعودية” على أن “الزهراني” كان نموذجًا يحتذى به في التفاني والانضباط، ومحل تقدير كبير من زملائه؛ لأخلاقه الرفيعة ومهنيته العالية. وأعربت عن عزائها ومواساتها لأسرة “الزهراني” وجميع زملائه وأصدقائه، وأكدت الشركة التزامها التام بتقديم الدعم الكامل لعائلته وجميع من تأثر بهذا المصاب الجلل.