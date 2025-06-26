شركة الدرعية ضمن قائمة مجلة التايم لأكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم لعام 2025

تُعد شركة الدرعية ثاني شركة سعودية تنال هذا التصنيف بعد شركة أرامكو السعودية

البلاد (جدة)

أدرجت مجلة تايم الأمريكية شركة الدرعية ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم لعام 2025م، في إنجازٍ جديدٍ يعكس دورها الريادي وتأثيرها العميق في قطاعي الصناعة والتجارة عالميًا، والأثر الذي تتركه المشاريع السعودية العملاقة على الصعيد الدولي.

وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، يأتي هذا الاعتراف ليؤكد على الرؤية الطموحة لمشروع الدرعية، حيث تُعد شركة الدرعية ثاني شركة سعودية تنال هذا التصنيف، بعد شركة أرامكو السعودية في عام 2024م، ما يُعزّز مكانة المشاريع العملاقة لرؤية السعودية 2030، ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية، وتنضم الدرعية بفضل هذا الاعتراف الدولي إلى كوكبةٍ من الشركات العالمية الرائدة التي تقود التحوّلات الجذرية العالمية في مجالات الابتكار، والاستدامة، والثقافة، والتنمية الاقتصادية.

شركة الدرعية من أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري نزيريلو: “إن الاعتراف بشركة الدرعية كواحدة من أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم وفقًا لمجلة تايم الأمريكية هو تأكيدٌ على التزامنا برسالة الدرعية في القيادة، من خلال تكريم تراثنا، وتعزيز قيم مجتمعنا، والتمسّك بأعلى معايير الاستدامة والضيافة العالمية”.

وأضاف جيري نزيريلو: “نحرص في كل جانب من جوانب تطوير الدرعية، بدءًا من البناء الخالي من الكربون، ورفع كفاءة الطاقة وترشيد استخدام المياه، وصولًا إلى الحفاظ على التراث والتنمية المرتكزة على الإنسان، وتقليل الآثار البيئية إلى أدنى حدٍ ممكن، مع السعي في الوقت ذاته إلى رفع جودة الحياة لنحو 100 ألف من سكانها المستقبليين”.

واختتم “إنزيريلو” حديثه بالقول: “تُمثّل الدرعية إرثًا ثقافيًا وتاريخيًا نابضًا بالحياة، يحتفي بالماضي العريق للمملكة العربية السعودية، ويضع في الوقت ذاته أعلى المعايير العالمية للتنمية الحضرية في تطوير أصولها المتميزة، مثل دار الأوبرا الملكية، ووادي حنيفة، والمعالم الثقافية الفريدة المتنوّعة”.

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ويتم إعداد قائمة “تايم 100” للشركات الأكثر تأثيرًا في العالم، التي أُطلقت في عام 2021م، بواسطة محرّري ومراسلي المجلة العالمية، بناءً على ترشيحات من مختلف القطاعات والمناطق.

وتُقيّم كل شركة مختارة بناءً على معايير صارمة تشمل التواصل، والقيادة، والابتكار، والطموح، والأثر، وتضم القائمة علامات تجارية عالمية، وشركات ناشئة سريعة النمو، وشركات رائدة في قطاعاتها، تُسهم في تشكيل مستقبل الأعمال والمجتمع والثقافة حول العالم.