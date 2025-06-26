رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027

البلاد (جدة) أعلن نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس استمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه. ونشر النادي عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب البرتغالي ويقول فيه “النصر للأبد”.

وأرفق النادي مقطع الفيديو بتعليق “القصة تستمر مع قائد النصر التاريخي” دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وزادت التكهنات حول مستقبل اللاعب (40 عاما) الشهر الماضي عندما قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) إن مناقشات جارية بشأن مشاركة رونالدو في كأس العالم للأندية رغم إخفاق النصر في التأهل للبطولة، لكنه لم يشارك في نهاية المطاف.

وقال قائد النصر السعودي لمحطة سبورت (تي.في): إنه تلقى عدة عروض من فرق أخرى للعب في الولايات المتحدة، بينما قال المدير الرياضي لفريقه فرناندو ييرو الشهر الماضي: إنهم يتفاوضون مع رونالدو بشأن تمديد عقده، لكنهم يواجهون منافسة من أندية حريصة على التعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.