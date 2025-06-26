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 رحيل كونجيرتون يمهد لاستمرار يايسله بعقد ممتد مع الأهلي
الرياضة

 رحيل كونجيرتون يمهد لاستمرار يايسله بعقد ممتد مع الأهلي

صحيفة البلادaccess_time1 / محرم / 1447 هـ      26 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

كشفت تقارير عالمية أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، هو أكثر المستفيدين من رحيل كونجيرتون من منصب المدير الرياضي.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل كونجيرتون اليوم الخميس عن منصبه مديرًا رياضيًا للنادي.

وأشار الصحفي الشهير الموثوق “بن جاكوبس” إلى أن المدير الرياضي للنادي الأهلي كان هو من ينادي كثيرًا بإقالة ماتياس يايسله من منصبه.

وأكد أن ماتياس يايسله منفتح بشدة على إبرام عقد طويل الأمد مع الأهلي عقب رحيل المدير الرياضي للنادي.

وتولى يايسله منصب المدير الفني للأهلي في صيف 2023 وقاد الفريق للقب كأس دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها المنقضية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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