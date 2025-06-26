 رحيل كونجيرتون يمهد لاستمرار يايسله بعقد ممتد مع الأهلي

البلاد (جدة) كشفت تقارير عالمية أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، هو أكثر المستفيدين من رحيل كونجيرتون من منصب المدير الرياضي.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل كونجيرتون اليوم الخميس عن منصبه مديرًا رياضيًا للنادي. وأشار الصحفي الشهير الموثوق “بن جاكوبس” إلى أن المدير الرياضي للنادي الأهلي كان هو من ينادي كثيرًا بإقالة ماتياس يايسله من منصبه. وأكد أن ماتياس يايسله منفتح بشدة على إبرام عقد طويل الأمد مع الأهلي عقب رحيل المدير الرياضي للنادي. وتولى يايسله منصب المدير الفني للأهلي في صيف 2023 وقاد الفريق للقب كأس دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها المنقضية.