بعد ختام 19 بطولة ضمن الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية..Twisted Minds يتصدر

الرياض – محمد الجليحي

يواصل الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، المنصة الأبرز لمنافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية في المملكة، ترسيخ مكانته كحاضنة للمواهب الوطنية وساحة للتنافس بين نخبة الأندية، عبر سلسلة بطولات متعددة تغطي أهم الألعاب في هذا القطاع المتنامي. وينظَّم الدوري تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وتُقام منافساته في SEF أرينا في بوليفارد رياض سيتي، حيث تتواجه كبرى الأندية السعودية في مختلف البطولات والفئات سعياً لاعتلاء قمة أحد أكثر الدوريات التنافسية إثارةً في المنطقة.

وشهد الموسم الحالي مشاركة أكثر من 40 نادياً، خاضت 19 بطولة حاسمة حتى الآن، بواقع 14 بطولة في فئة النخبة و5 بطولات في فئة السيدات، أسهمت جميعها في تحديد مراكز الأندية ضمن جدول الترتيب العام، والذي يعد عاملاً رئيسياً للتأهل إلى المرحلة النهائية، الحدث الأبرز الذي تتنافس فيه أفضل الفرق على اللقب وجوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 7 ملايين ريال سعودي.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من الموسم، بدأت ملامح الترتيب تتشكل على النحو التالي:

• Twisted Minds: حامل اللقب العام الماضي، يحافظ على صدارة الترتيب برصيد 912 نقطة، مؤكداً تفوقه الواضح وثبات مستواه عبر مختلف الألعاب.

• Team Falcons: يحتل المركز الثاني برصيد 705 نقاط، بفضل أداء ملفت في بطولات كبرى مثل Call of Duty: Black Ops 6 وValorant، ما يعكس مكانته كمنافس شرس في الدوري.

• Al Qadsiah Esports: مفاجأة هذا الموسم، يحل في المركز الثالث برصيد 618 نقطة، بعد تحقيقه لانتصارات مميزة في فئتي الرجال والسيدات على حد سواء، ما يجعله من أبرز الفرق الصاعدة هذا العام.

وأضفت جميع البطولات المقامة في الدوري مزيداً من الزخم على المنافسات الاحترافية، إذ شهدت مواجهات حماسية في Overwatch 2 وValorant وCall of Duty: Black Ops 6، إضافة إلى نهايات مثيرة في EA SPORTS FC 25 وPUBG وPUBG MOBILE. كما برزت بطولات السيدات بوصفها محطة لقصص ملهمة وأداء مميز، يعكس التطور المتسارع في مستوى اللاعبات السعوديات واتساع قاعدة المواهب النسائية في المملكة.

وبينما يصل الدوري إلى منتصف موسمه، ترتفع حدة المنافسة وتزداد أهمية كل نقطة تُحصد في جدول الترتيب. وعلى الرغم من تصدّر Twisted Minds حالياً، إلا أن فريقي Team Falcons وAl Qadsiah Esports يواصلان الضغط عن كثب، في سباق مفتوح على المجد لم يُحسم بعد.

وفي هذا السياق، صرّح عبدالله النصر، مدير منتجات الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “وصولنا إلى منتصف الموسم بهذه النتائج يؤكد الزخم الكبير الذي تشهده نسخة هذا العام من الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، من حيث التنافسية والتطور. ويتميّز هذا الموسم بحجم المشاركة وتنوّعها، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في مستويات الأداء الفني في مختلف الفئات، سواء في بطولات النخبة أو منافسات السيدات. لقد لمسنا نمواً واضحاً لا يقتصر على عدد الأندية المشاركة، بل يشمل أيضاً جودة الأداء، من حيث المهارة والتكتيك والانضباط الذهني. السباق نحو القمة لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات، والمباريات تواصل تجاوز التوقعات. نحن أمام موسم استثنائي يُرسي معايير جديدة ويشكّل محطة مفصلية في مسيرة الرياضات الإلكترونية في المملكة”.

ويستعد الدوري للدخول في مراحله الحاسمة خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار البطولات الكبرى التي من المتوقع أن تعيد رسم ملامح الترتيب. وفي ظل احتدام المنافسة، باتت كل مباراة حاسمة، وكل نقطة ثمينة، ولا أحد من الفرق المنافسة في أمان.

يمكن لعشاق الرياضات الإلكترونية متابعة مجريات الدوري والبث المباشر للمباريات عبر قنوات الدوري الرسمية على Twitch وYouTube، إلى جانب مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.