أنباء عن تأجيل مباراة الهلال وباتشوكا في مونديال الأندية

البلاد (جدة) تواترت أنباء أن مباراة الهلال ضد باتشوكا المكسيكي، المقرر لها فجر الجمعة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025 باتت مُهددة بالتأجيل. وكشفت صحيفة “سبورت زون” أنه من المحتمل تأجيل مباراتي الهلال ضد باتشوكا وريال مدريد أمام سالزبورغ في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة لمونديال الأندية؛ بسبب تقلبات الطقس في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت: “هناك عواصف رعدية محتملة بولاية تينيسي الأمريكية ستتزامن مع إقامة المباراتين، وهناك اتجاه من قبل اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2025 لتأجيل اللقاءين لمدة 24 ساعة”. ويحتاج الهلال للفوز على باتشوكا المكسيكي مع انتظار ما سيُسفر عنه لقاء الريال ضد سالزبورغ من أجل التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية التي تحتضن ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية منافساتها.