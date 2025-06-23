هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد

البلاد (الرياض)

كشفت هيئة التراث عن تسجيل 5,969 موقعًا ومبنى تراثيًا جديدًا، ضمن سجل التراث العمراني، ليصل بذلك إجمالي المواقع المسجلة إلى 34,171 موقعًا في مختلف مناطق المملكة، في خطوة تعكس استمرار الجهود الوطنية لحماية التراث الثقافي، وتعزيز استدامته.

وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مبادراتها الرامية إلى توسيع قاعدة المواقع الأثرية المدرجة رسميًا، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارتها، بما يسهم في حفظ الموروث الثقافي للأجيال القادمة، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال إبراز أهمية التراث العمراني في حياة المجتمع. ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في هذا المسار من خلال الإبلاغ عن المواقع الأثرية غير المسجلة، سواء عبر منصة “بلاغ”، أو حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، مشددة على أن المشاركة المجتمعية، تُعد ركنًا أساسيًا في حماية التراث الوطني وتنميته.

ويُعد هذا التوسع في التسجيل نقلة نوعية في جهود الحفاظ على التراث السعودي، ويأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تولي الثقافة والهوية الوطنية أهمية محورية في بناء مجتمع نابض بالجذور التاريخية والانتماء الحضاري.