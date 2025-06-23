مونديال الأندية| ريال مدريد يتغلب على باتشوكا بثلاثية

البلاد (جدة)

رغم النقص العددي الذي تعرض له في الدقيقة السابعة من مباراته أمام باتشوكا المكسيكي، مساء الأحد؛ حقق ريال مدريد فوزًا مهمًا بنتيجة 3-1 على فريق باتشوكا المكسيكي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بنك أوف أميركا، ليمنحه صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية 2025، برصيد 4 نقاط، وتسبب في توديع باتشوكا للبطولة لسابق خسارته أمام ريد بول سالزبورغ 2-1.

طُرد من صفوف ريال مدريد قلب الدفاع الدولي الإسباني راؤول أسينسيو، بعدما عرقل مهاجم باتشوكا وهو في طريقه لتسجيل هدف على حافة منطقة الجزاء.

ورغم النقص العددي، استطاع الفريق الملكي استجماع قواه وتسيير المباراة كما يريد من خلال التمريرات القصيرة والانتشار الصحيح للاعبيه في منتصف الملعب، ليحرم باتشوكا من استغلال الموقف.

وكلل ريال مدريد تألقه الكبير خلال الشوط الأول بتسجيل هدفين متتاليين حملا توقيع الإنجليزي جود بيلينغهام والتركي أردا غولر من لعب مفتوح.

منح جود بيلينغهام الريال الأسبقية بتسجيل هدف رائع في الدقيقة 35 من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد حصوله على تمريرة عميقة من الظهير الأيسر فران غارسيا.

وبعد دقائق قليلة أضاف النجم التركي الواعد أردا غولر الهدف الثاني في الدقيقة 43 بتسديدة من داخل المنطقة بعد عمل جماعي رائع بين لاعبي الفريق.

وفي خضم تألق الحارس تيبو كورتوا بإنقاذه عدة فرص خطيرة، تمكن فيدي فالفيردي من قتل المباراة بهدف ثالث للريال في الدقيقة 70 بلمسة ذكية من داخل المنطقة بعد عرضية من المغربي براهيم دياز.

وبعد عشر دقائق، رد باتشوكا بهدف حفظ ماء الوجه، الذي حمل توقيع اللاعب إلياس مونتيل بمساعدة من خافيير لوبيز.