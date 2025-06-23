الرياضة بعثة الأخضر تغادر إلى سان دييغو لمواجهة المكسيك

البلاد (جدة) غادرت بعثة المنتخب الوطني، ظهر اليوم الاثنين، إلى مدينة سان دييغو، استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك، يوم السبت المقبل، على استاد “ستيت فارم” بمدينة غلينديل في ولاية أريزونا، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية” كونكاكاف” 2025. ميدانيًا، قرر المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين. وتقرر أن يُجري “الأخضر” مرانه الرئيسي(ما قبل المباراة) في مدينة غلينديل بولاية أريزونا، على أن يكون مفتوحًا لوسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة من الحصة التدريبية.