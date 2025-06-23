الرياضة الهلال يقترب من “ثيو هيرنانديز”

محمد الجليحي (الرياض)

أفادت تقارير إيطالية موافقة نادي إي سي ميلان على بيع المتبقي من عقد اللاعب ثيو هرنانديز إلى نادي الهلال، وموافقة اللاعب بشكل مبدئي لفكرة الانتقال من القارة الأوروبية إلى الدوري السعودي. وتقدر قيمة الصفقة حسب الأنباء بنحو 20 مليون يورو، مع إضافة 5 ملايين يورو إضافات على العقد.

وسبق لنادي الهلال أن قدم عرضا للاعب قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية. ويلعب هيرنانيز في خانة الظهير الأيسر، الذي أوصى المدرب الإيطالي اينزاغي بضرورة احضار “ثيو” لتدعيم هذا المركز. ويبلغ هيرنانديز من العمر 28 عاماً، وسبق ان لعب لأندية أتليتكو مدريد وريال مدريد وديبورتيفو ألافيس وريال سوسييداد، وأخيراً انتقل إلى اي سي ميلان الإيطالي 2019 في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون يورو.