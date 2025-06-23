المحليات

السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق

صحيفة البلادaccess_time27 / ذو الحجة / 1446 هـ      23 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي، الذي وقع بكنيسة في منطقة الدويلعة في دمشق، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين.
وشددت الوزارة على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة، وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدةً وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
كما تقدم وزارة الخارجية خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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