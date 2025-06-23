السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق

البلاد (الرياض)

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي، الذي وقع بكنيسة في منطقة الدويلعة في دمشق، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين.

وشددت الوزارة على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة، وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدةً وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

كما تقدم وزارة الخارجية خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.