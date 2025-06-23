“البيئة”: بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل

البلاد (الرياض)

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، الموافق 01 محرم 1447هـ؛ وذلك ضمن جهودها لضبط السوق، وتحقيق التوازن العادل بين المنتجين والمستهلكين، بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة. وأكدت الوزارة أن البيع بالوزن- باستخدام موازين دقيقة في الأسواق- يضمن تسعيرًا عادلاً، ويعزز من كفاءة التداول، كما يدعم جهود الاستدامة البيئية والاقتصادية عبر تطبيق الأوزان القياسية للمواشي، وتنظيم عمليات البيع، بما يتوافق مع المعايير الصحية والبيطرية. وكان وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة، المهندس محمد العبداللطيف، قد أوضح في وقت سابق، أن الآلية الجديدة تسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن الوزارة تشترط على مستوردي المواشي الالتزام ببرامج الاستدامة؛ ومنها إجراءات التحصين وتوثيق أوزان الإرساليات، كجزء من منظومة شاملة؛ تهدف لتنظيم القطاع. تأتي هذه الخطوة في إطار التحول نحو آليات بيع أكثر شفافية وانضباطًا، تواكب تطورات السوق المحلي، وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع الزراعي وتنميته بشكل مستدام.