الرياضة

الأخضر يتعادل مع ترينداد وتوباغو ويتأهل لربع نهائي كونكاكاف

صحيفة البلادaccess_time27 / ذو الحجة / 1446 هـ      23 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)
تأهل المنتخب السعودي إلى ربع نهائي بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025 المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعادله أمام نظيره ترينداد وتوباغو، فجر اليوم الاثنين بنتيجة 1-1.

 

بادر منتخب ترينداد وتوباغو بالتسجيل عن طريق دانتي سيلي في الدقيقة 10 من عمر المباراة، ونجح فراس البريكان في إدراك التعادل للأخضر في الدقيقة 60.

 

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب الأمريكي، ويتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025.

 

وكان المنتخب الأمريكي قد انتزع صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على نظيره الهاييتي بهدفين مقابل هدف.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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