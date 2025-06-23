الأخضر يتعادل مع ترينداد وتوباغو ويتأهل لربع نهائي كونكاكاف

البلاد (جدة)

تأهل المنتخب السعودي إلى ربع نهائي بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025 المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعادله أمام نظيره ترينداد وتوباغو، فجر اليوم الاثنين بنتيجة 1-1.

بادر منتخب ترينداد وتوباغو بالتسجيل عن طريق دانتي سيلي في الدقيقة 10 من عمر المباراة، ونجح فراس البريكان في إدراك التعادل للأخضر في الدقيقة 60.

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب الأمريكي، ويتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025.

وكان المنتخب الأمريكي قد انتزع صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على نظيره الهاييتي بهدفين مقابل هدف.