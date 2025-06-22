المحليات

6 رحلات يومية لنقل الحجاج الإيرانيين من جدة إلى عرعر

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1446 هـ      22 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تواصل الجهات المعنية تنظيم مغادرة الحجاج الإيرانيين من المملكة بعد انتهاء مناسك الحج، حيث تُسيّر ست رحلات جوية يوميًا من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى مطار عرعر؛ تمهيدًا لعودتهم إلى بلادهم عبر منفذ جديدة عرعر البري.
يأتي هذا الترتيب في إطار التنسيق المشترك بين الجهات السعودية المختصة؛ لضمان سلاسة الإجراءات، وسرعة تفويج الحجاج، وسط جهود مكثفة لتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير لضيوف الرحمن خلال مرحلة مغادرتهم، امتدادًا لما حظوا به من عناية وخدمة طوال فترة وجودهم في المشاعر المقدسة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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