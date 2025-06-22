340 مليون ريال لـ16 مشروعاً بلدياً بفرسان

البلاد (فرسان)

أنجزت أمانة منطقة جازان، ممثلةً في بلدية محافظة جزر فرسان، 16 مشروعًا بلديًا بتكلفة إجمالية بلغت 340 مليون ريال، شملت مشروعات بلدية وإسكانية واستثمارية؛ بهدف تطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات البلدية بالمحافظة.

وتضمنت المشاريع المنجزة تنفيذ 8 مشاريع بلدية بقيمة 40 مليون ريال، شملت مشروعات السفلتة، والنظافة، وتشغيل المدينة، إضافةً إلى 3 مشاريع إسكانية بتكلفة 280 مليون ريال؛ لتطوير ثلاثة مخططات سكنية تضم 1711 قطعة، ونُفّذت 4 مشاريع استثمارية بقيمة 35 مليون ريال، شملت إنشاء مجمعي خدمات بترولية، ومصنعين للخرسانة والبلوك.

ويتم حاليًا تنفيذ 11 مشروعًا جاريًا بقيمة 130 مليون ريال، منها 8 مشاريع بلدية بتكلفة 63 مليون ريال، ومشروع إسكان تنموي يضم 92 وحدة سكنية بقيمة 40 مليون ريال، إلى جانب تنفيذ مشروع فندق فرسان الاستثماري بقيمة 12 مليون ريال، ومول تجاري بتكلفة 15 مليون ريال، وذلك في إطار جهود الأمانة لتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.