10 أيام تفصلنا عن بدء تطبيق “تصريح التوصيل المنزلي”

البلاد ( الرياض )

بدأ العد التنازلي لخدمة “تصريح التوصيل المنزلي”، حيث يتبقى 10 أيام فقط على بدء التطبيق الإلزامي لهذه الخدمة للمنشآت الغذائية وغير الغذائية، التي تقدم خدمات التوصيل، وذلك عبر منصة “بلدي”.

وتشمل الاشتراطات إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمات التوصيل، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، مع ضرورة وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل المستخدمة، بالإضافة إلى تجهيز المركبات؛ بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والصحية اللازمة لنقل المنتجات.

وسيبدأ العمل بالتطبيق الإلزامي اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، حيث ستتولى الأمانات في مختلف المناطق تنفيذ جولات رقابية ميدانية؛ للتأكد من امتثال المنشآت للضوابط، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتسعى وزارة البلديات والإسكان من خلال هذه الاشتراطات إلى تنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالمعايير الصحية والفنية، بما يحقق سلامة المنتجات، ويعزز ثقة المستهلك، إضافة إلى التأكد من خلو العاملين في هذا القطاع من الأمراض، وتجهيز وسائل التوصيل بشكل يحافظ على جودة وسلامة المنتجات أثناء النقل.