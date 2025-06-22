نيابة عن أمير منطقة حائل| الأمير فيصل بن فهد يتوج الفائزين ببطولة حائل للدرفت 2025

هاني البشر (الرياض)

نيابةً عن صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز توّج سمو نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن الفائزين في #بطولة_حائل_للدرفت2025، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم في منتزه المغواة.

وفور وصول سموه، تفقّد أروقة الفعاليات المصاحبة للبطولة، ثم تابع استعراضًا مثيرًا قدّمه المتسابقون في فئة الدرفت بعد ذلك كرم سموه الجهات المشاركة والرعاة تقديرًا لدورهم الحيوي في إنجاح البطولة.

عقب ذلك، أُعلنت النتائج الرسمية، وكرّم سموه الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة الهواة:

المركز الأول مؤيد المزيني

والمركز الثاني فهد الربيع

والمركز الثالث عامر العقيلي

وفي فئة شبه المحترفين:

المركز الأول عمر الديني

المركز الثاني عبدالرحمن بامعن

المركز الثالث عباده عسيلان

وفي فئة المحترفين

المركز الأول يوسف باحويرث

والمركز الثاني زكريا سلوان

والمركز الثالث خالد الزايد

وأضاف سموه: نعتز برؤية هذه المواهب الوطنية تتألق في رياضة السيارات، وهذه البطولة تجسيد لروح التحدي والإبداع في شباب المملكة. منطقة حائل ماضية في دعم الفعاليات النوعية التي تنعكس على الحراك السياحي والرياضي والاقتصادي.