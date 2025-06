فلومينينسي يقصي أولسان من مونديال الأندية

البلاد (جدة)

حوّل فلومينينسي تأخره إلى فوز بنتيجة 4-2 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في ثاني مباريات الفريقين بكأس العالم للأندية.

ورفع النادي البرازيلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، مقصياً الفريق الكوري الجنوبي من البطولة قبل الجولة الثالثة.

أدخل صانع الألعاب البرازيلي غانسو المباراة إلى أجوائها الجدية من دون مقدّمات، عندما استقبل كرة في الدقيقة الثانية من ركنية ليسدّدها بيسراه، لكن الحارس الكوري الجنوبي هيون وو جو تألّق في إبعادها، معطياً زملاءه ثقة كبيرة جداً منذ البداية.

وأبدع جون أرياس في الدقيقة 27 بهدف رائع جداً لفلومينينسي من ركلة حرة مباشرة، إذ سدّدها بقوة ودقة في الجهة اليسرى للحارس الكوري الجنوبي.

ونجح أولسان في معادلة النتيجة بعد 10 دقائق عبر جين هيون لي، إثر هجمة مرتدة سريعة. اللاعب ذاته صنع هدف التقدّم في الدقيقة 45+3 لوون سانغ أم.

وأهدر مسجل الهدف الثاني للنادي الكوري الجنوبي فرصة التقدّم بالنتيجة، بعد انفراده بالحارس البرازيلي فابيو في الدقيقة 56.

ودفع ثمن ذلك غالياً بعد 10 دقائق، إذ أدرك البديل نوناتو التعادل، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق، تمكّن فلومينينسي من تسجيل الهدف الثالث عبر المدافع خوان فريتيس، ليعود المتألّق أرياس ويصنع الهدف الرابع في الدقيقة 90+2، عندما أنهى هجمة مرتدة بتوزيعه لزميله البديل كينو، الذي حولّها برأسية إلى شباك هيون وو جو.

WHAT A BEAUTIFUL GOAL BY ARIAS! 😱@FluminenseFC is up 1-0!

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/EYBDNceWO3

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 21, 2025