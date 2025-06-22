السياسة ترمب: قمنا بهجوم ناجح على 3 مواقع نووية إيرانية

البلاد (جدة)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة قصفت مواقع نووية في إيران، بما في ذلك موقع فوردو. وقال ترمب في منشور عبر موقع «تروث سوشال»: «لقد أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني». وأضاف:” أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيس (فوردو)، وجميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه فعل هذا. الآن هو وقت السلام! شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر”. وذكرت وكالة «أكسيوس» أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغت إسرائيل مسبقاً بالتحضير لتوجيه ضربة جوية أمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، حسبما أفاد مسؤول إسرائيلي. وكشف مسؤول أمريكي لـ«رويترز» أن قاذفات بي 2 الأمريكية استُخدمت في الهجمات على مواقع ⁧‫إيران‬⁩ النووية. وكان الرئيس الأمريكي قد علق في وقت سابق (السبت) على احتمالات انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في حملتها العسكرية على إيران. ونشر ترمب مقطع فيديو على منصة «تروث سوشال» يتحدث عن تهديده بضرب إيران خلال الأسبوعين القادمين، مع تعليق قال فيه: «الوقت وحده كفيل بأن يخبرنا». والمقطع الذي نشره ترمب مأخوذ من شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، ويتحدث فيه الكاتب السياسي مارك ثيسن عن نية ترمب وقف البرنامج النووي الإيراني، سواء كان ذلك عسكرياً أو بالمفاوضات. ويأتي ذلك قبيل عقد ترمب اجتماعاً لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، حيث واصل دراسة إمكانية الانضمام إلى الضربات الإسرائيلية على البرنامج النووي الإيراني. وعلى الرغم من تحديد ترمب (الخميس) مهلة «أسبوعين» لاتخاذ قرار بشأن إمكان توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران، إلا أنه عاد (الجمعة) ليؤكد أنه قد يتخذ قراره بهذا الشأن قبل انقضاء المهلة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق: إن أي مشاركة أميركية في الهجوم على بلاده ستكون لها عواقب خطيرة على الجميع. وأوضح مسؤولون إيرانيون أن دخول أميركا إلى جانب إسرائيل يعني أن الحرب ستأخذ أبعادًا إقليمية، وهدد باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة. كما كشف أن مفاعل ديمونة النووي قد يكون هدفًا مشروعًا إذا انتقلت الحرب لأبعاد جديدة.