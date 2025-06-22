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الجبير: التصنيف العالمي لـ”الخبر” يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1446 هـ      22 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الدمام)

أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن تقدم الخبر 13 مركزًا؛ لتصبح في المرتبة 135 في تصنيف أفضل المدن للعيش عالميًا هذا العام، يعد إنجازًا عالميًا كبيرًا، يأتي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق مستهدفاتها، التي تضمنت إدراج ‫الخبر؛ لتكون ضمن أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم في مؤشرات قابلية العيش بحلول عام 2030م. وأوضح أن الخبر حققت العديد من الإنجازات مؤخرًا؛ وذلك انعكاسًا للتطور المستمر الذي تشهده المدينة، وجهود تعزيز ‫جودة الحياة فيها، التي شملت جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياحية، إضافة إلى ما تتمتع به من البنية التحتية، مشيرًا إلى أن التصنيف الجديد، يشكل حافزًا لتحقيق المزيد من الإنجازات.
ونوه الجبير بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه غير المحدود للمنطقة؛ ومن ضمنها مدينة الخبر، وبدعم وزير البلديات والإسكان للأمانة لتحقيق ما يطمح إليه الوطن والمواطن، الذي يشكل دافعًا وتحفيزًا كبيرًا للاستمرار، وتحقيق مزيد من الإنجازات، ويرفع من سقف الطموحات، وفقًا لرؤية القيادة الرشيدة – أيدها الله.
وأشار إلى ما تزخر به الخبر من مشاريع تنموية متنوعة، وأماكن سياحية ومرافق مهمة، جعلت منها مدينة جذب سياحية متكاملة، لما تمتلكه من مقومات، وبنية تحتية؛ لتكون رافدًا سياحيًا هامًا ضمن مدن المنطقة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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