“الإلكترونية” تسجل حضوراً بارزاً في تصنيف “التايمز 2025”.. الجامعات السعودية تتميز عالمياً

البلاد (الرياض)

تأكيدًا لمكانة المملكة في الساحة الأكاديمية الدولية، واصل قطاع التعليم العالي السعودي تحقيق إنجازات نوعية على مستوى التصنيفات العالمية؛ حيث سجلت الجامعة السعودية الإلكترونية حضورًا لافتًا في تصنيف “التايمز للتأثير” (THE Impact Ranking) لعام 2025، الصادر عن مؤسسة التايمز البريطانية، الذي يقيس مدى التزام الجامعات حول العالم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المعتمدة من الأمم المتحدة.

وحلت الجامعة في المرتبة الـ17 بين 34 جامعة سعودية مشاركة، كما جاءت ضمن الفئة (601–800) عالميًا من بين 2318 جامعة تم تقييمها من مختلف دول العالم. ويعد هذا التصنيف من أبرز المؤشرات الدولية، التي تقيس أثر الجامعات في مجتمعاتها، حيث شاركت الجامعة في خمسة أهداف محورية، هي: التعليم الجيد، والصحة والرفاه، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والحد من أوجه عدم المساواة، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

ويعكس هذا التقدم التزام الجامعة السعودية الإلكترونية بتعزيز مفاهيم الاستدامة في بيئتها التعليمية والبحثية، ودورها الفاعل في دعم رؤية المملكة 2030 نحو نموذج تنموي مستدام ومتكامل.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور محمد بن يحيى مرضي، أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا للدعم الكريم من القيادة الرشيدة- أيدها الله- ونتاجًا لجهود منسوبي الجامعة، مشيرًا إلى عزم الجامعة على مواصلة تطوير برامجها؛ وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز مكانتها كمؤسسة وطنية رائدة في التعليم الرقمي والتنمية المستدامة. وتستمر الجامعة في سعيها نحو رفع جودة التعليم، وتوسيع إسهاماتها المعرفية، بما يدعم طموحات المملكة في الريادة الأكاديمية والتنموية على الصعيد العالمي.