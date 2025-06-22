الأخضر السعودي لعبور ترينيداد وتوباغو في الكأس الذهبية

البلاد (جدة)

اختتم المنتخب السعودي استعداداته لمواجهته المرتقبة مع نظيره ترينيداد وتوباغو عند الـ 2 من فجر غد الاثنين على ملعب المباراة أليجنت بمدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025.

ويتطلع «الأخضر السعودي» للتأهل إلى دور الـ ٨ في مشاركته الأولى بهذه البطولة التي ينظمها اتحاد الكونكاكاف وتستضيفها الولايات المتحدة، حيث يملك في رصيده 3 نقاط من الفوز على هايتي افتتاحيا 1-0 والخسارة بذات النتيجة من المنتخب الأميركي، فيما يملك منتخب ترينيداد وتوباغو نقطة واحدة من التعادل في الجولة الماضية مع هايتي 1-1 ومن قبلها الخسارة 0-5 من أميركا.

وفي التدريب الأخير على ملاعب جامعة سانت إدوارد في أوستن، حاول المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد معالجة الأخطاء التي وقع فيها الفريق أمام نظيره الأميركي وبعض الجمل الفنية التي يسعى إلى تطبيقها في أمام ترينيداد وتوباغو مع التركيز على التمرير السريع.

على صعيد متصل، واصل مهند آل سعد تنفيذ برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي، في إطار خطة العودة التدريجية للمشاركة مع الفريق.

من جهة أخرى، قرر رينارد استبعاد الظهير الأيسر حسن كادش من قائمة «الأخضر» بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، والذي أوضح حاجة اللاعب إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في المباريات المتبقية من البطولة.

وكان كادش قد شارك مع الفريق في بداية مشواره ضمن المجموعة الرابعة، أمام هايتي وحمل شارة القيادة في تلك المباراة قبل أن يتعرض للإصابة.

وكان رينارد، قد أكد أن «الأخضر السعودي» قدم أداء جيدا رغم الخسارة أمام الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن النتيجة لا تعكس مجريات اللقاء، ومشددا على أهمية الاستعدادين الذهني والبدني للمواجهة المقبلة أمام ترينيداد وتوباغو لحسم التأهل إلى ربع النهائي.

وأضاف: «كانت لدينا فرصة في الشوط الأول، لكن لم نكن فاعلين بما يكفي. علينا أن نتطور في الحسم الهجومي، فالسعودية تملك مهاجما واحدا فقط ينشط في الدوري المحلي»، وتابع: «لعبنا أمام منتخب يحتل المركز 16 في التصنيف العالمي، ولم يكن له سوى فرصة من ركنية وهدف من كرة ثابتة. وهنأت اللاعبين بعد المباراة على الأداء».

وأشار رينارد إلى أن الغيابات أثرت على الفريق، قائلًا: «كلا الفريقين عانى من الغيابات، لكن لدينا 8 لاعبين غائبين. اللاعبون احترموا الخطة التكتيكية، وامتلكنا 3 فرص حقيقية لو استغلت لتغيرت النتيجة».

وعن لقاء ترينيداد وتوباغو، قال رينارد: «ستكون مباراة مختلفة. علينا أن نحافظ على الكرة وأن نكون مستعدين. التأهل إلى ربع النهائي هدفنا. لكن لاعبي ترينيداد وتوباغو سيلعبون من أجل الهدف ذاته، بعد تعادلهم الأخير».