آل الشيخ: السعودية قوة محورية في عالم رياضة الملاكمة

البلاد (الرياض)

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة تركي آل الشيخ، أن المملكة باتت اليوم قوة محورية في عالم رياضة الملاكمة، مشيرًا إلى أن النزال المرتقب بين الملاكمين العالميين، المكسيكي الشهير ساؤول “كانيلو” ألفاريز، والملاكم الأميركي غير المهزوم تيرينس كروفورد، يمثل محطة فارقة في تاريخ الرياضة القتالية الحديثة، ويُعد من أبرز النزالات خلال السنوات العشر الماضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم، في مسرح بكر الشدي بمنطقة بوليفارد سيتي، إيذانًا بانطلاق الجولة الإعلامية العالمية لنزال “القرن” على لقب الوزن المتوسط الفائق، الذي يُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، ويجمع بين بطلي العالم في 13 سبتمبر المقبل في ملعب “أليجيانت” بمدينة لاس فيغاس الأميركية.

وقال تركي آل الشيخ عن أجواء ما قبل النزال “إن التحدي بدأ فعليًا بعد منتصف الليل في الليلة التي سبقت المؤتمر -كما قلت سابقًا- أبحث عن القتال الحقيقي، هذا هو جوهر الملاكمة”.

وأوضح آل الشيخ أن إقامة النزال في مدينة لاس فيغاس، هو امتداد لدورها القيادي في هذه الرياضة، مبينًا أن المملكة تمول الحدث بالكامل وتملكه، وهي التي تقود هذه اللحظة التاريخية، مشيرًا إلى أن الحدث سيكون من أعظم النزالات في تاريخ الملاكمة الحديث.