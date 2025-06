مونديال الأندية| دورتموند يقلب الطاولة على صنداونز

البلاد (جدة)

قلب بوروسيا دورتموند الألماني تأخره بهدف مبكر إلى فوز صعب بنتيجة 4-3 أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، اليوم السبت.

وانتزع دورتموند صدارة المجموعة من الفريق الجنوب إفريقي؛ إذ يملك أربع نقاط من مباراتين مقابل ثلاث نقاط لصنداونز الذي فاجأ الجميع بفوزه خلال الجولة الأولى أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي أحد أبطال آسيا في السنوات الأربع الأخيرة.

ويأتي فلومينينسي البرازيلي في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد نقطة واحدة قبل مواجهته المرتقبة لنادي أولسان هيونداي الكوري المتذيل.

فاجأ صنداونز منافسه الألماني بخطف هدف التقدم عن طريق لوكا ريبيرو الذي انطلق في العمق الدفاعي لنادي دورتموند، ليمر من فالدمار أنطون بسرعته العالية ويجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الحارس غريغور كوبل ليضع الكرة في المرمى عند الدقيقة 11.

لكن تقدم صنداونز لم يدم سوى خمس دقائق، إذ اركتب الحارس الدولي الجنوب إفريقي رونوين ويليامز هفوة فادحة في تمرير الكرة لأقرب مدافع لتصل إلى فيلكس نميتشا الذي استغل الفرصة باستلام وتسديد سريع داخل المرمى الخالي.

وتقدم دورتموند بهدف ثان بعد هجمة سريعة حيث مرر سيرهو غيراسي الكرة إلى يوليان براندت الذي أعاد الكرة بتمريرة عرضية نموذجية إلى غيراسي الذي ضربها برأسية نموذجية ليهز الشباك في الدقيقة 34.

انهيار غريب لصنداونز.. وعودة متأخرة

جاء الدور على الوافد الجديد لبوروسيا دورتموند من سندرلاند الإنجليزي، جوب بيلينغهام، الشقيق الأصغر لنجم الريال جود بيلينغهام، ليعزز تفوق أسود فيستفالين بهدف ثالث في الدقيقة 45، محرزاً بذلك هدفه الأول في مباراتين مع الفريق الألماني منذ مجيئه من القطط السوداء.

وتلقى صنداونز ضربة رابعة بعد ربع ساعة من الشوط الثاني، عندما أرسل دانييل سفينسون تمريرة عرضية اصطدمت في كوليسو موداو مدافع الفريق الجنوب إفريقي إلى داخل مرمى ويليامز.

وقلص إيكرام راينيرز مهاجم صندوانز الفارق بضربة رأس بعد متابعة كرته المرتدة من القائم في الدقيقة 62.

ومهد البديل ليبو موتيبا لنهاية مثيرة بعد تسجيل هدف صنداونز الثالث من مدى قريب في الدقيقة 90، لكن دورتموند صمد ليحصد النقاط الثلاث.