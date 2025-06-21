ليفاندوفسكي يقترب من الدوري السعودي

البلاد (جدة)

كشفت وكالة GOL INTERNATIONAL، الممثلة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، عن احتمال انتقال اللاعب إلى دوري روشن السعودي في العام المقبل، مؤكدة أن التحرك نحو الصفقة قد يحدث في أي وقت، رغم عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن.

وأوضحت الوكالة أن ليفاندوفسكي (36 عامًا) لم يتلقَّ حتى الآن أي عرض مباشر من الأندية السعودية، لكنها لم تستبعد أن يشهد صيف 2026 تحولًا كبيرًا في مسار اللاعب، مع اقتراب عقده الحالي مع برشلونة من نهايته.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، بعد ثلاثة مواسم قضاها في صفوف الفريق الكتالوني، منذ انتقاله من بايرن ميونيخ في صيف 2022.

منذ انضمامه إلى برشلونة، لعب ليفاندوفسكي 147 مباراة رسمية في جميع المسابقات، وسجّل خلالها 101 هدف، ليصبح أحد أعضاء “نادي المئة” في النادي الإسباني. كما قدَّم 20 تمريرة حاسمة.

وفي الموسم الماضي فقط، شارك المهاجم البولندي في 52 مباراة، أحرز خلالها 42 هدفًا وصنع ثلاثة أخرى، وبلغ إجمالي عدد الدقائق التي خاضها 3929 دقيقة في مختلف البطولات، ليواصل تألقه اللافت رغم تقدمه في السن.

يُذكر أن دوري روشن السعودي أصبح وجهة مفضلة للعديد من نجوم كرة القدم الأوروبية في السنوات الأخيرة، مع انضمام أسماء مثل كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ونغولو كانتي.

وفي حال إتمام الصفقة، قد يكون ليفاندوفسكي أحدث النجوم الكبار الذين يضيئون سماء الدوري السعودي، خاصة في ظل تطلع الأندية إلى تعزيز صفوفها بلاعبين من طراز عالمي للمنافسة قارياً وعالمياً.