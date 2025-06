فلامنغو يتغلب على تشيلسي بمونديال الأندية

البلاد (جدة)

حقق فلامنغو فوزًا مثيرًا على تشيلسي بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية، ليتصدر الترتيب ويشعل الصراع على المركز الثاني بين بقية فرق المجموعة.

افتتح البرتغالي بيدرو نيتو باب التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 13.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متفوقاً في النتيجة وليس في كل الإحصاءات، حيث تفوق فلامنغو في الاستحواذ بنسبة 63%، غير أنه لم يتمكن من خلق فرص تهديف كبيرة، مقابل 3 فرص للنادي الإنجليزي، قبل أن تتغير الأوضاع في الشوط الثاني؛ حيث نجح البديل المخضرم برونو هنريكي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 62.

وعاد هنريكي ليساهم في تقدم عملاق ريو دي جانيرو في النتيجة عند الدقيقة 65، بعدما تابع ركلة ركنية برأسه نحو المدافع دانيلو، الذي لم يتوان في إسكانها الشباك.

وازدادت الأمور تعقيداً على الإنجليز في الدقيقة 68 بعد طرد البديل نيكولاس جاكسون ببطاقة حمراء مباشرة.

ودخل جاكسون في الدقيقة 64 أملاً في مساعدة النادي اللندني في تعديل النتيجة، لكنه ارتكب خطأً لا يغتفر، وتلقى طرداً مباشراً بسبب لعبة خطيرة، ما ساعد فلامنغو في السيطرة على اللقاء وتسجيل هدفِ ثالث في الدقيقة 83، عن طريق والاس يان بعد دقيقة واحدة من دخوله.

ورفع فلامنغو رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، بعد فوزه على الترجي وتشيلسي، بينما تجمد رصيد الأخير عند 3 نقاط قبل اللقاء الأخير ضد “شيخ الأندية التونسية”، الذي سيكون نارياً دون شك.

13' ⚽ GOAL! Pedro Neto takes advantage of a killer counter and slots it in for @ChelseaFC! Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/HrlCcvmBSS — DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025

68' You can’t script this.

Nicolas Jackson subbed on… and sent off 4 minutes later 🟥😱 Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/4hvEGYxPRQ — DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025