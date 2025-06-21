ختام مثير لمنافسات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين

هاني البشر (الرياض)

اختتمت مساء أمس فعاليات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وشهدت المنافسات أجواء من الحماس والإثارة، وحضورًا جماهيريًا فاق التوقعات، في تأكيد جديد على الشعبية المتزايدة للبطولة؛ حيث تخطى عدد الحضور الجماهيري 3 آلاف متفرج.

وشارك في فئة شبه المحترفين أكثر من 22 متسابقًا قدموا عروضًا قوية ومهارات مبهرة نالت استحسان لجنة التحكيم، وحظيت بتفاعل الجمهور، في واحدة من أجمل ليالي البطولة.

وتميزت الفعاليات بتنظيم احترافي رائع، أسهم في إنجاح الفعالية وإخراجها بالصورة التي تليق بسمعة منطقة حائل، التي أصبحت وجهة بارزة لرياضات السيارات على مستوى المملكة.

وأكد المهندس عمار القاضي رئيس اللجنة المنظمة أن الإقبال الجماهيري المتزايد يوماً بعد يوم يعكس حجم الاهتمام برياضة الدرفت، ويحفّز على تقديم المزيد من الدعم والتطوير لها في النسخ المقبلة. مشيراً أن الحضور الجماهيري يعكس عشق وشغف الشباب الكبير لهذه الرياضة.

طبيب جراح

من جهته، أشاد الطبيب الجراح حسين العبدلي أحد المشاركين في فئة شبه المحترفين بالبطولة من حيث التنظيم ودعم المتسابقين، لافتاً أن جمال مدينة حائل وجبالها أضفى لمسة جمالية رائعة وجعل من البطولة لوحة فنية من حيث المنافسات ومن حيث طبيعة المدينة.

وعن العلاقة بين الطب ورياضة الدرفت أكد العبدلي أنهما شغف فكلاهما يستحوذان على اهتمامه وأن بدايته مع رياضة الدرفت كانت منذ عام 2006، متمنيا من المنظمين تكرار التجربة وتنظيم المزيد من البطولات في حائل من قلب مدينة رياضة السيارات.

الجدير ذكره أن البطولة تختتم فعالياتها اليوم السبت بفئة المحترفين وستشهد تتويج الأبطال في كافة الفئات.