بايرن ميونيخ يعبر بوكا جونيور ويتأهل لثمن نهائي مونديال الأندية

البلاد (جدة)
سجل مايكل أوليس هدفاً في الدقائق الأخيرة؛ ليقود بايرن ميونيخ للفوز 2-1 على فريق بوكا جونيورز، والصعود لدور الـ16 بكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.
ورفع العملاق الألماني رصيده إلى 6 نقاط، بعدما سحق أوكلاند سيتي النيوزيلندي 10-0 في الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة.
ويملك بنفيكا البرتغالي 4 نقاط من مباراتين، مقابل نقطة واحدة لبوكا الذي وضع قدماً خارج البطولة.
وبدا أن الفريق الأرجنتيني يلعب في “لا بومبونيرا” بسبب التشجيع الصاخب لجمهوره، لكن بايرن افتتح التسجيل عبر هدافه الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 18.
وأدرك ميغيل ميرينتييل التعادل بمهارة فردية رائعة في الدقيقة 66 ليلهب الحماس في المدرجات.
غير أن تسديدة أوليس المتقنة على حدود منطقة الجزاء، بعد تمريرة كين، أعادت التفوق للفريق البافاري قبل 6 دقائق من النهاية.
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— DAZN Football (@DAZNFootball) June 21, 2025