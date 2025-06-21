الرياضة

الصبّان: نُعد دراسة إستراتيجية لتطوير الموسم المقبل بمشاركة خبراء التايكوندو

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1446 هـ      21 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- محمد الجليحي
أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو المكلّف، أحمد بن محمد الصبّان، أن العمل قائم حاليًا على دراسة شاملة لجميع أحداث وتفاصيل الموسم الاستثنائي؛ بهدف رسم خطط إستراتيجية تُسهم في تعزيز أداء اللجان واستدامة مسيرة التميز، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بجميع خبراء التايكوندو؛ للاستفادة من مكتسباتهم وتجاربهم الميدانية، ووضعها ضمن خارطة التطوير المقبلة.

 

وقال الصبّان:“ سنواصل العمل بكل تفانٍ حتى لو لم يتبق من مهمتنا سوى يوم واحد، فهدفنا تسليم الاتحاد بأفضل صورة، وتعزيز عطاء المنتخبات والفرق، التي نعتبرها الشريان الحقيقي لنهوض اللعبة وتقدمها”.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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