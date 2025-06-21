الصبّان: نُعد دراسة إستراتيجية لتطوير الموسم المقبل بمشاركة خبراء التايكوندو

الرياض- محمد الجليحي

أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو المكلّف، أحمد بن محمد الصبّان، أن العمل قائم حاليًا على دراسة شاملة لجميع أحداث وتفاصيل الموسم الاستثنائي؛ بهدف رسم خطط إستراتيجية تُسهم في تعزيز أداء اللجان واستدامة مسيرة التميز، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بجميع خبراء التايكوندو؛ للاستفادة من مكتسباتهم وتجاربهم الميدانية، ووضعها ضمن خارطة التطوير المقبلة.

وقال الصبّان:“ سنواصل العمل بكل تفانٍ حتى لو لم يتبق من مهمتنا سوى يوم واحد، فهدفنا تسليم الاتحاد بأفضل صورة، وتعزيز عطاء المنتخبات والفرق، التي نعتبرها الشريان الحقيقي لنهوض اللعبة وتقدمها”.