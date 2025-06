الترجي يهزم لوس أنجلوس في مونديال الأندية

البلاد (جدة)

أهدى الترجي الرياضي التونسي الكرة العربية أول فوز في كأس العالم للأندية 2025، بانتصاره المستحق على لوس أنجلوس الأميركي 1-0، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وشهدت المباراة تصدي حارس الترجي البشير بن سعيد لركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز، حافظ الترجي على حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، حين يواجه تشيلسي الإنجليزي في الجولة الثالثة والأخيرة.

ورفع الترجي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن تشيلسي الثاني.

ويتصدر فلامنغو المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله رسمياً إلى الدور المقبل.

