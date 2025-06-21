الرياضة

الترجي يهزم لوس أنجلوس في مونديال الأندية

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1446 هـ      21 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أهدى الترجي الرياضي التونسي الكرة العربية أول فوز في كأس العالم للأندية 2025، بانتصاره المستحق على لوس أنجلوس الأميركي 1-0، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وشهدت المباراة تصدي حارس الترجي البشير بن سعيد لركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز، حافظ الترجي على حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، حين يواجه تشيلسي الإنجليزي في الجولة الثالثة والأخيرة.

ورفع الترجي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن تشيلسي الثاني.

ويتصدر فلامنغو المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله رسمياً إلى الدور المقبل.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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