الأخضر يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة ترينيداد وتوباغو

البلاد (جدة)

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء الجمعة، تدريباته في مدينة أوستن استعدادًا لمواجهة منتخب ترينيداد وتوباغو يوم الأحد القادم على إستاد أليجنت بمدينة لاس فيغاس.

ميدانيًا، قسّم المدير الفني إيرڤي رينارد لاعبي الأخضر إلى مجموعتين، ضمّت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب أمريكا، وخضعوا لتمارين استرجاعية في النادي الصحي، وضمّت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية التي أُقيمت على ملاعب جامعة سانت إدوارد بمدينة أوستن بتمارين الإحماء، تلاها تمرين التمرير، قبل أن تُجرى مباريات مصغّرة، لتُختتم الحصة بتمارين الإطالة.