الرياضة إنزاغي: ثقتنا كبيرة بأنفسنا.. ومواجهة سالزبورغ حاسمة

البلاد (جدة) وصف سيموني إنزاغي مدرب الهلال مواجهة سالزبورغ في كأس العالم للأندية “بالحاسمة”، مشيراً إلى اكتساب فريقه لثقة كبيرة من التعادل مع ريال مدريد في الافتتاح ويتصدر الفريق النمساوي المجموعة الثامنة بثلاث نقاط، بينما يتساوى الهلال وريال مدريد بنقطة واحدة لكل منهما، ويتذيل باتشوكا المكسيكي الترتيب دون نقاط. وسيكون الفريق السعودي مرشحاً لتجاوز سالزبورغ، بعد الأداء المذهل الذي قدمه في التعادل 1-1 مع ريال مدريد، ليُصبح أول فريق آسيوي يخرج دون خسارة أمام فريق أوروبي. ويحتاج الهلال للفوز، لتفادي أي مفاجآت في الجولة الختامية من المجموعة عندما يلعب مع باتشوكا. وقال إنزاغي في مؤتمره الصحفي: “مباراة ريال مدريد زادت من ثقتنا في أنفسنا، وسأوضح للاعبين أننا أمام مباراة حاسمة بعد ما قدمناه في اللقاء الأول، لذا فنحن بحاجة إلى أفضل أداء”. وأضاف:” يجب علينا تقديم أداء مماثل لما فعلناه أمام ريال مدريد، واللعب بتركيز لأن سالزبورغ فريق قوي. في الوقت الحالي أحاول عدم تغيير أسلوب الفريق عن الموسمين الماضيين، لأنني بحاجة إلى بعض الوقت لتطبيق أسلوبي”. وتابع:” شاهدت سالزبورغ، وحللنا نقاط القوة والضعف، والفريق يعاني من بعض المشاكل الدفاعية، لكنه فريق قوي وشاب، واللاعبون يملكون لياقة بدنية عالية، ولهذا يجب علينا بذل قصارى جهدنا”.