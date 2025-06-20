مونديال الأندية| إنتر ميامي يعبر بورتو بثنائية

البلاد (جدة)
قاد ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي الأميركي لفوز ثمين على بورتو البرتغالي، مساء الخميس في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً على الأراضي الأميركية.
سجل ميسي هدف الفوز خلال الشوط الثاني من المباراة، التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا بحضور أكثر من 50 ألف متفرج.
وشهدت الدقائق الأولى من هذه المباراة الصعبة احتساب ركلة جزاء لصالح بورتو، سجل منها المهاجم الإسباني سامو أوموروديون هدف التقدم الذي حافظ عليه بورتو على مدار الشوط الأول، وكاد يضيف عليه هدفًا آخر؛ لولا تألق مدافع إنتر ميامي ماكسيميليانو فالكون في إبعاد تسديدة من على خط المرمى في الدقيقة 45.
وانقلبت المباراة رأساً على عقب مع انطلاقة الشوط الثاني بتسجيل تيلاسكو سيغوفيا هدف تعديل النتيجة 1/1 بتسديدة صاروخية في الدقيقة 47.
وجاء الدور على ليونيل ميسي ليضع بصمته الأولى في مونديال الأندية بتسديدة عبقرية من ركلة حرة مباشرة، نفذها من حوالي 25 ياردة، في الدقيقة 54، ليمنح بها التقدم 2-1 لإنتر ميامي.
بهذه النتيجة يتصدر بالميراس البرازيلي هذه المجموعة برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي مع بورتو البرتغالي وفوز مثير على الأهلي المصري 2-0، بفارق هدف واحد عن إنتر ميامي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
وسيتوجب على إنتر ميامي التعادل أو الفوز خلال الجولة الأخيرة أمام بالميراس لضمان التأهل لدور الـ 16، بينما لا بديل للأهلي المصري عن الفوز أمام بورتو بفارق مريح من الأهداف في الجولة الأخيرة، وانتظار هدية من بالميراس بتحقيق الفوز على ميامي.
7' ⚽ GOAL! From the penalty spot, Samu opens the score in Atlanta for @FCPorto! 💙
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/CI4FySoR80
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025
Ref Cam view of that Segovia golazo! 📹
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/pSExKa7Ayx
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025
53' ARE YOU NOT ENTERTAINED? 🐐
Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto!
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/KvshKKFrrY
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025